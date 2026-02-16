今回は、離婚を決意し、息子と家を出ようとした矢先、警察から電話がかかってきたエピソードを紹介します。夫に不倫を開き直られ…「夫が職場の女性と不倫していると分かり、夫を問い詰めました。夫は不倫を認めましたが、『君が母親になって女を捨てているせいだ』などと意味不明な言い訳をし、不倫を開き直ってきたんです。そこで私は離婚を決意し、まだ生後3か月の息子を連れて家を出て、『よし、実家で暮らそう』と思いました