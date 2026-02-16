― ダウは48ドル高と3日ぶりに反発、米CPIがインフレ鈍化を示す内容で利下げ観測高まる、ナスダックは4日続落 ― ＮＹダウ 49500.93 ( +48.95 ) Ｓ＆Ｐ500 6836.17 ( +3.41 ) ＮＡＳＤＡＱ 22546.67 ( -50.48 ) 米10年債利回り4.048 ( -0.052 ) ＮＹ(WTI)原油 62.89 ( +0.05 ) ＮＹ金 5046.3 ( +97.9 ) ＶＩＸ指数20.60 ( -0.22 ) シカゴ日経225先物 (円建て)