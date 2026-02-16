北海道深川市でおととい(2026年2月14日)融雪槽の中で女性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。除雪作業中に誤って転落したとみられています。深川市3条の住宅敷地内でおととい午後5時ごろ、この家に住む佐藤恵さん63歳が融雪槽の中で倒れているのが見つかりました。佐藤さんは心肺停止の状態で病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。警察によりますと、融雪槽は縦2メートル、横1メー