将棋の福間香奈女流五冠（清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花、33）が挑む、2度目の「棋士編入試験」第2局が2月16日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で指される。第1局で17歳の現役最年少棋士・山下数毅四段に敗れ、黒星発進となった福間女流五冠。合格条件である「5局中3勝」へ向け正念場を迎える。【映像】“試験官”への思いを語る片山四段の表情その前に立ちはだかる第2局の試験官は、昨年10月に四段昇段を決めたばかり