AKB48の小栗有以（24）が16日までに自身のインスタグラムを更新。モコモコのショートパンツセットアップオフコーデを投稿した。自身のインスタグラムで「ゆるっと寄り道コーデ」と題して投稿。「冬はモコモコした素材感が好き。OFFコーデにUGGの厚底と最近ゲットしたぬいきー」とモコモコのショートパンツセットアップオフコーデを公開した。ネットでは「可愛すぎる」「似合ってる」「ショートパンツ珍しい」「足細い」「