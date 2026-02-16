◇卓球 WTTスターコンテンダー チェンナイ(10日〜15日、インド)決勝が日本時間15日に行われ、大藤沙月選手が平野美宇選手をストレートで下し優勝を飾りました。大藤選手(世界ランク14位)は今大会第1シードから、平野選手(同65位)は準決勝で横井咲桜選手(同32位)との日本勢対決を制して決勝に駒を進めました。試合は序盤から大藤選手が主導権を握ります。第1ゲーム、大藤選手が怒とうの9連続ポイントで先行すると、第2ゲームも中盤