「3年間限定」というタイムリミットを自らに課し、青春のすべてを燃やし尽くす――。長野・佐久長聖高校の学校公認アイドルグループ「7限目のフルール」（ナナフル）。卒業を目前に控えた3年生メンバー、竹内花春（はる）がスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。砂時計の砂が残りわずかとなった今、集大成となるアルバム「僕らが描いた物語」に込めた思いとは。そして卒業が迫る中でもステージに立ち続ける理由を語った