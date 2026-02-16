ペア・SP転倒する長岡柚奈（左）、森口澄士組＝ミラノ（共同）フィギュアスケートのペアで入賞が目標だった長岡柚奈、森口澄士組はほろ苦い五輪デビューとなった。15日のショートプログラムで、長岡が2人並んで跳ぶ3回転ループとスロー3回転ジャンプで転倒。最下位の19位となった。観客の温かい拍手に感謝しつつ「申し訳ない気持ち」と涙が止まらなかった。1月の四大陸選手権で初表彰台の3位と急成長を続ける結成3季目の「ゆ