ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。初出場の“ゆなすみ”こと長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）は59.62点。19位でフリーには進めなかった。2人は涙。ジャンプにミスが出た中で、長岡は「大きな歓声を上げて応援してくださったことに、すごく感謝してます」と悔しさを噛み締めながら言葉を紡いだ。初めての夢舞台。3