プロレスリング・ノアは１６日までに「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也が３月１７日、神奈川・保土ヶ谷公会堂大会に参戦することを発表した。内藤は、ＢＵＳＨＩ、アンヘル・レイエス、ＲＹＵＳＥＩと組んで征矢学、近藤修司、ＡＭＡＫＵＳＡ、鶴屋浩斗と対戦する。さらに、内藤とＢＵＳＨＩが３月２０日の兵庫・神戸サンボーホール大会で征矢学、近藤修司とＧＨＣタッグ王座の２度目の防衛戦を行うことも発表し