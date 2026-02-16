まだ気温が低い時期なのに、なぜか鼻がムズムズしたり、鼻詰まりがひどくなったりするなどの症状が出ることがあります。この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。寒暖差アレルギーや花粉症の可能性や、主な対処法などについて、わしお耳鼻咽喉科（兵庫県西宮市）の鷲尾有司（わしお・ゆうし）院長に聞きました。【要注意】「えっ…こんなにあるの…！？」 これが、花粉症を悪化させる“食品”です（画像13枚）花粉症