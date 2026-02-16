斉藤光毅が今季リーグ戦3ゴール目を決めたイングランド・チャンピオンシップのQPRに所属するMF斉藤光毅は、現地時間2月14日のブラックバーン戦にスタメン出場し、1ゴールを記録した。しかし、現地メディアからはボールキープの課題を指摘されている。ブラックバーンがMF森下龍矢のアシストで先制したこの試合。前半35分、ペナルティーエリア内でシュート性のパスを受けた斉藤が、鮮やかなトラップから冷静にシュートを決め、同