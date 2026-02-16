フッキは札幌や東京Vなどで活躍したかつてJリーグでも大活躍した39歳が、驚愕のゴールを決めた。39歳となったブラジル1部アトレチコ・ミネイロの元ブラジル代表FWフッキは現地時間2月14日、ミナスジェイラス選手権のイタビリト戦で無回転FKを叩き込んだ。先発出場したフッキは、1-0で迎えた前半31分、ゴール正面約30メートルの位置で直接フリーキックのチャンスを得た。左足から放たれたほぼ無回転のシュートは、大きく右にブ