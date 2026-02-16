女子カーリング韓国代表の「5G」が、オリンピック（五輪）の韓日戦で勝利を収めた。韓国は15日（日本時間）、コルティナのカーリング・オリンピックスタジアムで行われたミラノ・コルティナダンペッツォ五輪女子カーリング1次予選リーグ第5戦で日本を7−5で破った。サードのキム・ミンジが勝負どころでダブルテイクアウトを決めて突破口を開き、スキップのキム・ウンジが落ち着いてラストショットを安着させた。先の競技で米国に敗