ペア・SPリフトでバランスを崩す三浦璃来（上）、木原龍一組＝ミラノ（共同）15日のフィギュアスケート・ペア・ショートプログラム（SP）で昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）はリフトにミスが出て73.11点で5位と出遅れた。首位のハゼ、ボロディン組（ドイツ）と6.90点差。初出場の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は59.62点で最下位の19位となり、上位16組による16日のフリー進出を逃した。（