女子500メートルレースを終えた高木美帆。銅メダルを獲得した＝ミラノ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日（15日）スピードスケート女子500メートルで高木美帆（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。1000メートルの銅に続き、今大会2個目。夏季を含めた日本女子最多の通算メダル数を9に伸ばした。山田梨央（直富商事）は9位、吉田雪乃（寿広）は13位だった。ノルディックスキー・ジャンプの新種目、女子個人ラージ