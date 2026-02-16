りくりゅうペアはショート5位発進となった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは現地時間2月15日、ペアのショートプログラムが行われ、昨季世界王者の三浦璃来、木原龍一の“りくりゅう”ペアが最終滑走のグループで登場。 【関連記事】頭を抱え…明らかに動揺「父親としてどうなのか」届けられた“非難”の声「抱きしめて支えるべき」【冬季五輪】リフトでまさかのミスがあり、ガックリと肩を落と