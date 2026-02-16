500mでもメダルを獲得した高木に多くのファンから祝福の声が届いた(C)Getty Images現地時間2月15日、ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子500mで、高木美帆（日本）が37秒27のタイムで銅メダルを獲得した。9日に行われ3位となった1000mに続き、今大会2個目のメダルを手にした。金メダルはフェムケ・コク（オランダ）、銀メダルはユッタ・リールダム（オランダ）が獲得している。 【関連記事】「目を閉じても楽勝できた