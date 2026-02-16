北海道せたな町の海岸でおととい(2026年2月14日)、男性の遺体が見つかりました。先月(1月)末に遭難した漁船の乗組員の可能性もあるとみて警察が身元の確認を進めています。男性の遺体が見つかったのはせたな町北檜山区兜野の海岸です。おととい(14日)午前9時半ごろ、釣りをしていた男性から「人が打ち上げられている」と警察に通報がありました。遺体には目立った外傷はなく、パーカーと防水のズボンを身に着けていた