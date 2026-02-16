ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ソフトバンクの選手たちとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「3連覇に期待！」と、ソフトバンクの周東右京内野手、上沢直之投手、近藤健介外野手などとの2ショット写真を投稿した。ハッシュタグでは「#sbhawks」と記した。ネットでは「皆さん笑顔が素敵」「鷹の3連覇に期待」「Amazing」