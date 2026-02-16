難解「あるなしクイズ」に挑戦！「ある」に隠された共通点、あなたには分かりますか？あなたの“ひらめき力”が試されます。分からなかった方のために、次のページでヒントをお教えします！ヒントはコチラ！「ある」の方に「ひらがな一文字」を足すと…？答えは次のページです！気になる答えは…「頭にあを足すと、意味のある言葉になる」でした！ひとつひとつ見ていくと…目→あめかい→赤い戦い→温かいまど→雨戸確かにそう