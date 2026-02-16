スポーツ専門局「ESPN」電子版は、パドレスのマニー・マチャド三塁手（33）が、ドジャースが選手補強に資金を投じ続けている姿勢について「最高だよ。どのチームもそうするべきだ。この競技にとって本当に素晴らしいことだ」とキャンプ地で語ったと伝えた。ドジャースはこのオフも大型補強を継続し、カイル・タッカーを4年総額2億4000万ドルで獲得。総年俸は約4億ドル規模に達している。一方のパドレスは今週になってから低コ