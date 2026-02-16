衆議院選挙で高市早苗首相の街頭演説に集まった人たち（2026年2月3日、埼玉県東松山市／写真：共同通信社）2つの大博打。勝ったのは高市早苗首相だった――。自民党内ですら想定しなかった奇襲解散で始まった真冬の衆議院選挙は、自民党が戦後最多の316議席を獲得し歴史的大勝を収めた。新党結成にかじを切った立憲民主党と公明党の中道改革連合は、選挙前の167議席から49議席まで激減する大惨敗。引責辞任した野田佳彦、斉藤鉄