セットアッパーとしてチームの世界一に貢献した田澤純一 photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載24：田澤純一届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第24回は、日本のプロ野球を経ずにメジャーにわたった田澤純一を