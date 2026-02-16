ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子シングルは、とびきりのドラマが待っていた。小説でも、漫画でも、映画でもなかなか作り出せない。現実に起こったからこそ、心を動かされる劇作だ。"４回転の神"と言われるイリア・マリニン（アメリカ）が、フリーは絶不調で下位に転落することになった。メダル候補アダム・シャオ・イム・ファ（フランス）も大不振。一方、ほぼノーマークだったカザフスタンのミハイル・シャイドロ