台湾海峡をめぐる緊張が高まっている。米ハドソン研究所上席研究員の村野将さんは「台湾有事における日本の役割は大きい。中国は日本に向けて精神的に追い込んでくるだろう」という。『世界の大転換』（SB新書）より、東京大学准教授の小泉悠さんとの対談を紹介する――。（第6回）写真＝共同通信イメージズ／新華社■アメリカが考える「備えるべき最も深刻な戦争」とは【小泉】村野さんはアメリカの安全保障サークルに日本人とし