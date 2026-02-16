S級１班として安定した成績を残す松井宏佑photo by Hiroshi Gunki 【「怖いのは顔だけ」】ビッグレースでの共同記者会見。上位着の選手がひとりずつ席につき、自身が走ったレースを振り返る場なのだが、そこに現われる松井宏佑（神奈川・113期）はいつも落ち着き払い、その表情からは気持ちの起伏が読みづらい。鋭い眼光、刈り上げの金髪、口ひげという威圧感のある風貌で、発する言葉も多くない。正直、強面（こわもて