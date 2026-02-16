「不死の細胞を持った女性がいた――」「細胞内を2本足で歩くものがいる!?」などなど、命の最小単位「細胞」の秘密を知れば、「まさか、こんなことが自分の体の中で起きていたなんて！」と思うはずです。最先端の生命科学が今「命」を解明中。2025年ノーベル生理学・医学賞の免疫細胞の研究が、がんなどの治療に応用されるように、私たちも恩恵を被っています。NHKスペシャル「人体?」の書籍化『命とは何か？「細胞」から見えてき