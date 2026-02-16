彼らを「血も涙もないハイエナ」と言う者もいる。なぜ企業は次々と餌食になるのか。渦中のアクティビストが「日本型経営」にもの申す。日本企業に襲い掛かる“アクティビスト”たち「本件製品には、人体に有害な成分が混入していたことが明らかになっており、摂取した多数の消費者に重篤な腎疾患等の健康被害をもたらした」'25年10月14日、小林製薬の紅麴由来のサプリメント被害をめぐり、同社の経営陣を厳しく批判する原告