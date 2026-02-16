ビー玉で栓をした炭酸飲料・ラムネ。世の中に炭酸飲料は数あれど、ビー玉で栓をした炭酸飲料は現在、日本とインドの一部でしか作られていないという。ラムネを製造する会社は日本全国にいくつかあるが、ラムネ生産量日本一、世界95カ国以上にラムネを輸出するハタ鉱泉株式会社（大阪市都島区）を訪ねた。ラムネを作って80年夏の祭りなどでよく見かけるラムネ。くびれがある特徴的なフォルムのガラス瓶の口を蓋しているビー玉を落と