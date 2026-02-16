消費減税という“矛盾”2月8日の衆議院選挙の結果、自民党は465の全議席のうち316議席を獲得し、単独で定数の3分の2以上を抑えることになった。第２次世界大戦後、単独の政党が獲得した議席数として最大だった。自民党が圧勝した背景には、高市政権の支持率が高く、国民の期待が高まっていることがある。また、急遽合流した中道改革連合に対する期待が盛り上がらなかったことがありそうだ。高市首相の主義・主張は明確との見方は多