熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ冬季五輪。注目されているのは選手だけではない。中継番組でコメンテーターを務めるオリンピアンのメダリストたちも、テレビで観戦する視聴者を惹きつけている。【写真】2018年、平昌五輪のパシュートで金メダルを獲得し、表彰台に上る高木菜那なかでも筆頭として挙げられるのが卓球女子で3大会連続メダリストの石川佳純（32）だ。芸能評論家の三杉武氏が語る。「2024年のパリ五輪