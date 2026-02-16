第６０回小倉大賞典・Ｇ３は２月２２日、小倉競馬場の芝１８００メートルで行われる。ハンデの発表が気になるところだが、パレハ（牝５歳、栗東・新谷功一厩舎、父サトノクラウン）に注目している。小回りコースは得意で、２走前に福島記念で３着。前走の小倉牝馬ステークスでは上がり勝負になったため、決め手の差で及ばなかったが、７着でも０秒３差。開催が進んで荒れてきた今の小倉ならもっと走れそうだ。ハンデもそれほど