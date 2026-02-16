シャンソンの名曲『愛の讃歌』で氷上を舞い、21年間のスケート人生にピリオドを打つのは、今季限りでの現役引退を表明しているフィギュアスケーター・坂本花織（25才）だ。 【写真】氷上でポーズを決めるフィギュアスケーター・坂本花織。他、メダルを首にかける坂本花織なども「ミラノ・コルティナ五輪の団体戦では、五輪通算3つ目となる銀メダルを獲得しました。日本人最多の4つ目のメダルを目指して2月18日（以下、日本