155.55──自己ベストを7点以上更新する高得点が表示された瞬間、驚きのあまり思わず椅子から転げ落ちてしまった女性を、隣にいた男性がさっと支える。リンクを降りても2人は息ぴったりのようだ──。フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来（24才）・木原龍一（33才）組が、ミラノ・コルティナ五輪で躍動している。 【写真】りくりゅうコンビ！フィギュアスケート・三浦璃来を抱き抱え、氷上を滑る木原龍一「団体