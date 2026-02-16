ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。スタジオで佐々木舞音アナが「安住アナウンサーは、オリンピック中継を担当しているため今朝はお休みです」と発表した。さらに午前５時５８分過ぎにもスタジオで宇賀神メグアナも安住アナが休んだ告知を視聴者に伝えていた。