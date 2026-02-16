「創造主」を自称する女性が信者の男性2人をそそのかし、入水自殺させた--そんな衝撃的なニュースが報じられたのは2025年3月のこと。自殺教唆などの罪に問われていた自称占い師・濱田淑恵被告（63）の被告人質問となる第2回公判が、2月6日、大阪地裁で開かれた。【写真を見る】「信者の前で性交を見せつけていた」送検される濱田被告。2008年当時に開設していた“異様すぎるホームページ”これまでに、共犯として濱田被告と同時