日本における「バレンタインデー」の始まり「バレンタインデーにチョコ」という日本の奇妙な風習がいつから始まったのか。昭和11年212の英字新聞広告（226事件の14日前）、昭和33年のメリーチョコ、昭和35年の森永製菓と、まあ、いろいろな説がある。ただ、「バレンタインデーは愛の告白をする日」という動きは1960年代には（男子には）知られておらず、1970年代に一挙に広まっていた。その時期にまさに渦中にいた世代として、その