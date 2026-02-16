2026年2月11日、アパグループ会長の元谷外志雄氏（82歳）が亡くなった。同氏は1971年4月に創業し、注文住宅から戸建分譲、マンション分譲、ホテル事業、総合都市開発へと事業を拡大・発展させながら、一代にして日本最大規模の客室数を誇るホテルチェーンを築き上げた人物として知られる。そんな元谷氏と30年以上交友のあった友人で『賭博常習者』の著者・園部晃三氏が、ホテル王の晩年の“知られざる日々”を振り返る――。週末に