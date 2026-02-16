2月中旬から下旬は中学受験の二次募集が2月は受験の季節。首都圏の中学受験は2月1日が天王山で、5日にほぼ結果が出る。そして2月中旬から下旬は「二次募集」の入試も続いている。しかしこれらの二次募集は大抵が「若干名」。子供が行きたい学校からの募集があるかどうかはわからないし、行きたい学校での募集があって受験をしても、当然合格しないこともある。12歳前後の小学生にどれだけ負担を与えるかも考える必要がある。日本で