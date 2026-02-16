「もはや異次元のレベル」「彼だけ違う星から来たようだ」と称され、「4回転の神」の別名を持つ男子フィギュアスケート、アメリカ代表のイリア・マリニン選手。ミラノ・コルティナ五輪では、団体でも圧巻の演技を見せ、個人戦でも予想とおりのショートプログラムを1位で通過。ところがフリーでミスが連鎖し、最終的に8位という結果に終わった。演技を終え、呆然とするマリニン選手の表情はいつもとはまったく違うものだった。ニュ