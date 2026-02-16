サマーシーンの性能を重視した内容ミシュランのオールシーズンタイヤ、『クロスクライメイト3』シリーズの冬季試乗会が行われた。【画像】真冬の北海道・士別テストコースで試乗【ミシュラン・クロスクライメイト3】全90枚昨年夏、『クロスクライメイト3』（以下CCM3）、『クロスクライメイト3スポーツ』（以下CCM3スポーツ）の夏季試乗会が行われレポートしているが（編集部注：【第3世代に進化】ドライ&ウエット性能は夏タ