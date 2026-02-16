【WRC 世界ラリー選手権】第2戦 ラリー・スウェーデン【映像】乾坤一擲の30m超大ジャンプ「実際の様子」2月15日、WRC（世界ラリー選手権）第2戦ラリー・スウェーデンの競技最終日が行われ、トヨタが1位から3位まで表彰台を独占。日本人ドライバーの勝田貴元（32）は、2年連続となる総合2位を獲得した。最終日デイ4は朝から晴天に恵まれたが、路面の雪は溶け始めており、下の泥が見えている部分もある。ラリーマシンが走れば走