今回のクイズは、□の中に共通する漢字を埋める穴埋めクイズです。じっくりと考えてみてくださいね。あなたは何秒で答えにたどり着けますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「変」♡「変化」「変身」「大変」「異変」でした！※答えは複数ある場合があります。「大変」は、一大事や事が重大であることを指す言葉です。忙しい日々が続くと