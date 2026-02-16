湊かなえ原作『未来』映画化、黒島結菜主演で5月公開本予告解禁＆西野七瀬が“未来のわたし”の声を担当【動画】映画『未来』本予告映像『告白』の大ヒットで知られる作家・湊かなえの傑作ミステリーが原作の映画『未来』（5月8日公開）の本予告映像が解禁されるとともに、“未来のわたし”の声を西野七瀬が担当することが明らかになった。本作は、湊がデビュー10周年に発表し、自身の集大成と評された作品。主演は黒島結菜