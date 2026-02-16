みなさんは、温水洗浄便座でおしり洗浄を使う際、「温水で洗う」と「紙で拭く」のどちらを先にしますか。一般社団法人日本レストルーム工業会（愛知県名古屋市）が実施した「全国おしり洗い実態調査2026」によると、「温水洗浄便座を使用している」人は約8割にのぼり、そのうちの8割超が「先に温水で洗う」と回答したことがわかりました。【調査結果を見る】おしり洗浄を使う順番は？（世代別）調査は、自宅に温水洗浄便座が設置さ