「今の夫との結婚を後悔」したことがある既婚女性は約7割――そんな調査結果が株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』による「夫の選び方と結婚後の本音」に関する調査でわかりました。では、夫選びで妥協しなければよかったこと／妥協してもよかったことにはどのようなことが挙げられたのでしょうか。【ランキング】夫選びで妥協してもよかったことTOP8調査は、全国の20代〜50代の既婚女性287人を対象として