●朝は濃い霧が発生するおそれ。車の運転など十分注意を●内陸や瀬戸内側を中心に日ざしがよく届き、瀬戸内側では雲多めの空模様●最高気温は各地15度前後。日中は薄手のコートでも過ごしやすい＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜からこの時間にかけて西日本を中心によく晴れていますが、朝鮮半島付近からは少々まとまった雲が接近してきています。 きょう16日(月)の日本付近は西高東低 冬型の気圧配置。等圧線の間隔が広く、