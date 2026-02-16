◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアショートプログラム(大会10日目/現地15日)フィギュアスケートペアショートプログラムが15日行われ、“りくりゅう”こと三浦璃来選手と木原龍一選手組はリフトのミスが響き73.11点の5位発進。トップのドイツペアと6.9点差で翌日のフリーに挑みます。銀メダルだった団体では、ショートで82.84点の自己ベストをマーク。その得点から大きく下げる結果となり、演技後に