ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月16日（月）〜2月22日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【双子座（ふたご座）】今週は、感情に左右されないことが大事。急いで答えを出してしまうと、うまくいかない場合もあるようです。意識的に遠くを見